Bruno Fernandes: «Gostava de saber o que Sir Alex Ferguson pensa de mim»

Bruno Fernandes lamenta ainda não ter tido a oportunidade de conversar com Sir Alex Ferguson desde que chegou ao Manchester United. O médio português, que em 78 jogos pelos red devils já marcou 40 golos e fez 25 assistências, já encontrou o icónico treinador, que trabalhou no clube entre 1986 e 2013, mas nunca teve a oportunidade de falar com ele.





"É um dos meus maiores lamentos até agora", contou Bruno Fernandes no site do Manchester United. "Já o encontrei mas não tive a oportunidade de falar com ele como gostaria."E explicou o que gostaria de conversar com o escocês. "Penso que toda a gente que viu o Manchester United no passado se lembra de Sir Alex. Foi assim comigo, quando era miúdo e era fã do clube. Gostava de falar com ele e perceber o que pensa de mim, como ele acha que posso melhorar o meu jogo."Entre os inúmeros títulos que Ferguson ganhou em Old Trafford ao longo de 27 anos contabilizam-se 13 campeonatos, 5 Taças de Inglaterra e duas Ligas dos Campeões.