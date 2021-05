Bruno Fernandes "honrado" pela comparação com Cantona: «É uma pressão boa»

Em entrevista à SkySports, Bruno Fernandes, eleito melhor jogador do ano do Manchester United, revelou-se "honrado" por ser comparado a Eric Cantona, lenda dos red devils, referindo que isso acrescenta uma "pressão boa".





"Claro que é uma honra ser comparado a ele, mas apenas tento ser eu mesmo. Quando se é comparado com este tipo de jogador, um grande jogador, coloca-se uma pressão boa. Significa que tenho de ser melhor todos os dias. Ser comparado com ele faz-me trabalhar ainda mais para ser melhor, para conseguir manter essa comparação na cabeça das pessoas. Não quero ser comparado, mas ao mesmo tempo, tenho de fazer melhor e melhor para as pessoas dizerem esse tipo de coisas", afirmou.Questionado sobre os elogios dos quais é alvo com frequência, o internacional português refere: "Claro que é bom, toda a gente gosta disso. Não interesse se jogas futebol ou se fazes outras coisas. Se fores cortar o cabelo, voltares para casa, e os teus filhos disserem 'o teu cabelo está melhor do que estava antes', vais estar contente por ouvir isso. No futebol, passa-se o mesmo", rematou.Recorde-se que Solskjaer, técnico do Manchester United, optou por fazer descansar Bruno Fernandes na última partida da Premier League (vitória por 2-1 frente ao Wolverhampton), antes da final da Liga Europa frente ao Villareal, a disputar esta quarta-feira, dia 26.