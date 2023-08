Bruno Fernandes irritado com o árbitro: «Agora quero ver se vêm pedir desculpas»

Bruno Fernandes não escondeu a frustração relativamente à arbitragem depois da derrota do Manchester United com o Tottenham, por, na Premier League. E exigiu um pedido de desculpas por parte do responsáveis dos árbitros.Em causa um lance em que um remate de Alejandro Garnacho foi ao braço de Cristian Romero dentro da área, mas nem o árbitro, Michael Oliver, nem o VAR assinalaram a grande penalidade.O médio português, capitão dos red devils, espera agora que o responsável pela arbitragem em Inglaterra peça desculpa ao United, à semelhança do que fez na semana passada com o Wolverhampton, depois de um lance com Andre Onana, em que não foi marcado penálti.Quando questionado se ficou uma grande penalidade por marcar, Bruno Fernandes reagiu com alguma ironia. "Têm de lhe perguntar. Eles têm de começar a dar entrevistas depois dos jogos para se explicarem. Foi um penálti claro, não há desculpas para não terem visto, não há desculpas para o VAR."Depois, lembrou o sucedido na semana passada. "Fizeram um grande alarido por não terem marcado um penálti [contra o United, a favor do Wolverhampton]. Quero ver o que vai acontecer esta semana, se vão fazer o mesmo espetáculo da semana passada. Quero ver se o Jon Moss virá ao nosso balneário pedir desculpas como fez com o treinador dos wolves. Espero que venha."