Bruno Fernandes lembra conversa com Pogba: «Estou a ver os teus jogos, não te preocupes...»

Já muito se falou e escreveu sobre a relação entre Bruno Fernandes e Paul Pogba, houve numa primeira fase quem dissesse que os dois não poderiam jogar juntos, que o francês teria 'ciúmes' do português pelo impacto que tinha tido no Manchester United, mas a verdade é que sempre que falaram publicamente ambos deixaram claro que a sua relação é bastante positiva. Bruno Fernandes garantiu isso mesmo este sábado, numa longa entrevista à cadeia norte-americana NBC, na qual também tinha já falado sobre os conselhos recebidos por Cristiano Ronaldo.





"A relação que tenho com o Paul é boa. Ele fala italiano e eu também. Quando cheguei já o conhecia de Itália e ele a mim. É fácil trabalhar com ele. Quando cheguei ele estava lesionado, mas via-o a recuperar e a treinar num campo ao lado do nosso", começou por referir o médio, que em seguida revelou um contacto mais direto com o francês."A meio do treino ele às vezes vinha falar comigo e dizia 'estou a ver os jogos, estou a ver os teus movimentos, não te preocupes. Quando estiver apto, vou mostrar-te que consigo encontrar-te [em campo]. Vejo os teus movimentos, na direita, na esquerda, nas costas. Quando voltar, vou mostrar-te que posso combinar contigo'. Isso mostra a confiança que ele tem em ti, como quem quer ajudar-te a ser ainda melhor e também pretende que o ajudes nesse sentido", explicou.Por outro lado, Bruno Fernandes defendeu o colega das críticas de que o seu rendimento não é o esperado. "Acabámos a época muito bem a jogar juntos, mas depois o arranque da nova temporada foi complicado para o Paul, pois teve Covid. Sabemos que não é uma brincadeira, é difícil voltar depois de 15 dias de isolamento sem fazer nada. Foi muito difícil para ele voltar a encontrar a sua forma, mas agora acho que já está muito melhor e a sentir-me muito mais confiante. O golo com o West Ham deu-lhe imensa confiança. A equipa necessita dele e da sua qualidade", concluiu.