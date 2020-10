Bruno Fernandes: «Mais um sonho realizado e coroado com uma grande vitória na Champions»

Bruno Fernandes envergou a braçadeira de capitão na vitória do Manchester United frente ao PSG, terça-feira, em jogo da Liga dos Campeões e não esconde o orgulho de ter alcançado mais um objetivo.





"Mais um sonho realizado e coroado com uma grande vitória na Liga dos Campeões. Uma honra e um enorme privilégio ter sido capitão de um clube como o Manchester United, um momento indescritível de fortes emoções. Acredita e luta pelos teus sonhos todos os dias até que possas vivê-los de olhos abertos", escreveu o português no Instagram.Depois do jogo na capital francesa, o treinador do Manchester United Ole-Gunnar Solskjaer elogiou a postura do médio português , assim como o antigo futebolista Darren Fletcher que comparou mesmo Bruno Fernandes a Cristiano Ronaldo e a Eric Cantona