Bruno Fernandes não convence toda a gente: Paul Scholes deixou críticas ao médio português

As exibições de Bruno Fernandes têm motivado inúmeras críticas, mas o desempenho do médio português ao serviço do Manchester United ainda não agrada a todos. Paul Scholes, lenda viva dos red devils, considera que Bruno Fernandes não decide os grandes jogos.





"O United teve muitas dificuldades contra o Sheffield United [último classificado da Premier League] ainda na outra noite e, depois, chegam aos jogos grandes e não conseguem arranjar forma de vencer. O Bruno Fernandes tem sido uma desilusão nessas partidas. Apresenta números interessantes, faz boas assistências e grandes golos, é verdade, mas acho que nos últimos jogos contra as grandes equipas não conseguiu fazer nada disso, o que é preocupante", afirma o antigo médio, citado pelo ‘Express’.Paul Scholes não crê mesmo que a equipa seja candidata ao título inglês."O Manchester United está numa boa posição [segundo lugar], mas não se pense que estão a disputar o título", rematou o antigo internacional inglês.