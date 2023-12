Bruno Fernandes: «Não estamos na posição que queríamos estar»

Bruno Fernandes foi convidado a fazer uma análise ao seu desempenho esta época no Manchester United, mas o médio lembra que o sucesso individual está sempre ligado ao coletivo e neste momento a equipa não passa por uma grande fase. O médio internacional português reconhece porém, numa entrevista à DAZN, que há sempre espaço para fazer mais e melhor."Incluo sempre o coletivo e, obviamente, não estamos na posição que queremos estar. Já saímos da Taça da Liga, que não queríamos; no campeonato e na Liga dos Campeões não estamos nas posições que queríamos e isso, para mim, individualmente também conta. Mesmo ao nível de golos e assistências já poderia ter mais. Em certos lances não tomei a decisão certa no momento do passe, demorei um bocadinho mais ou acelerei demasiado... No que toca aos golos, acho que já tive oportunidades para fazer mais, mas estou feliz com o que tenho vindo a fazer. Mas há sempre espaço para melhorar, como é óbvio", explicou o jogador.O capitão dos red devils foi desafiado a explicar o momento em que 'entregou' a Marcus Rashford a possibilidade de marcar um penálti, no. "Simplesmente senti que o Marcus ainda não tinha feito um golo na Premier League, iria ser o primeiro dele. Tenho sido sempre eu a bater os penáltis, mas antes de eu chegar ao clube, era ele quem o fazia. A partir do momento em que fiquei responsável por isso, ele respeitou e aceitou bem. Ele sabe que normalmente o primeiro batedor sou eu, mas não há uma competição aqui. Simplesmente se ele precisar de marcar ou se me pedir para o fazer, não há nenhum problema, mas não foi o caso. Foi simplesmente eu que achei que para ele seria bom marcar, ter a confiança de voltar a fazer um golo, na esperança de que lhe dê um ‘boost’ para o futuro".