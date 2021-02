Bruno Fernandes: o melhor reforço de inverno de sempre na Premier League

Bruno Fernandes foi considerado, através de uma votação promovida pela BBC, o melhor reforço de inverno de sempre (a janela de transferências de janeiro foi implementada em 2002) da Premier League. O português estreou-se há um ano (1 de fevereiro de 2020) e, desde então, tem carregado o United às costas, através de golos, assistências, lances perigosos e um enorme caráter [ver dados na infografia]. Da sua inspiração poderá depender um resultado positivo esta noite, em Old Trafford, diante do Southampton. O Manchester atravessa uma crise na Premier League (1E e 1D), não podendo dar-se ao luxo de desbaratar mais pontos.

A votação online promovida pela BBC não deixou margem para grandes dúvidas. Bruno Fernandes recolheu 31 por cento dos votos, ganhando o direito a sentar-se no trono. Eis os restantes futebolistas que finalizaram no top-5: Van Dijk (26%), Vidic (15%), Luis Suárez (13%) e Coleman (5%).

Em busca de troféus

A distinção deixou certamente Bruno Fernandes contente, embora este faça sempre questão de colocar o interesse coletivo à frente do particular. A sua maior ambição é conquistar troféus ao serviço do Manchester United, algo que até agora não conseguiu. Daí o tom com que, após o nulo de sábado na visita ao Arsenal, falou sobre o seu primeiro aniversário no clube. “Este não era o resultado com que queria celebrar o meu primeiro ano como red devil. Continuarei a trabalhar para melhorar! É uma honra jogar futebol com o emblema do Manchester United ao peito. A história deste clube está repleta de vitórias. Vim para dar continuidade a esse legado e não descansarei enquanto tal não suceder”, assinalou o luso, de 26 anos, alvo de um reparo de Paul Scholes. “O Bruno tem sido uma desilusão nos jogos com os grandes. Faz muitos golos e assistências nos outros desafios, mas chega aos grandes e... nada! Isso é muito preocupante”, disse o antigo médio dos red devils.