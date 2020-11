Bruno Fernandes: «Os três pontos são para todos, não só para um»

Bruno Fernandes foi o grande protagonista do triunfo do Manchester United frente ao Everton (3-1), este sábado. O médio-ofensivo apontou um bis e ainda assistiu para o tento de Cavani, o primeiro do avançado uruguaio ao serviço dos red devils.





À BT Sport, no final do encontro, o internacional português garantiu que existem líderes no balneário do Manchester United. "Sabemos o balneário que temos e os jogadores que temos", começou por explicar, afastando a teoria de que há falta de liderança na formação inglesa."Todos precisam de ser líderes. Alguns nem precisam de falar muito mas fazem as coisas bem. Outro precisam de falar um pouco mais para se fazerem sentir mais parte do jogo. Mas o ponto é, no final do jogo, levar os três pontos é para todos, não só para um jogador", garantiu.Bruno Fernandes esteve perto do hat trick no final do encontro mas acabou por servir o companheiro de equipa, Cavani, que selou o resultado. "O mais importante para mim é assistir os meus companheiros. Tive oportunidade de rematar, talvez olhar para o hat trick, mas vi o Edi sozinho, ele teve a oportunidade."