Bruno Fernandes para Harry Maguire: «Finalmente marcaste um golo com essa cabeçorra»

Bruno Fernandes revelou esta terça-feira, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Atlético Madrid para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, as palavras que disse a Harry Maguire quando o defesa-central marcou um golo de cabeça na vitória (4-2) dos red devils sobre o Leeds United.

"Eu vi o golo do Harry e depois vi o Paul [Pogba] a correr atrás dele, a deslizar com os joelhos no relvado, feliz por ele. Eu estava a bater-lhe na cabeça e a dizer: 'Finalmente marcaste um golo com essa cabeçorra'", disse o médio internacional português.

O desempenho irregular do Manchester United tem provocado várias reações na imprensa internacional. Para Bruno Fernandes, essas críticas não significam nada para os jogadores, que tentam realizar o seu trabalho dentro de campo.

"Eu penso, sinceramente, que são apenas as pessoas a reclamar. Nós sabemos que quando alguém fala sobre o clube, que as suas palavras percorrem o mundo inteiro. Para nós, isso não significa nada", atirou, prosseguindo: "As pessoas querem reclamar e criar estórias à nossa volta, mas o mais importante é que nós mantemo-nos juntos e fazemos o nosso trabalho dentro de campo. É claro que estamos todos felizes com o Harry porque é muito difícil estar no lugar dele. Sinceramente, todos nós temos maus jogos. E quando não ganhamos não é porque o Harry não joga bem ou porque o Bruno não joga bem, mas sim porque a equipa não está a jogar bem ou como devia. Para nós, o balneário não é um lugar para culpar alguém, mas sim para percebermos o que podemos fazer de melhor para sairmos das fases menos positivas."