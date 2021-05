Bruno Fernandes perto de ser aumentado

Bruno Fernandes tem um vínculo até 30 de junho de 2025 com o Manchester United e os red devils pretendem melhorar o seu contrato. De acordo com o ‘Mirror’, a direção do emblema inglês pensa em compensar o médio com uma melhoria de contrato, devido ao seu rendimento. A opção passará por dobrar o salário de Bruno, que irá assim receber cerca de 11 milhões de euros anuais. A publicação aponta que o acordo entre o United e o internacional português deverá ficar selado antes de o médio rumar ao Campeonato da Europa.