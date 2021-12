Bruno Fernandes: «Quero ser treinador no futuro e estou a tirar o curso»

A conversa entre Bruno Fernandes e dois jovens adeptos do Manchester United foi sempre descontraída e com o Natal como tema principal. As memórias de criança, a tradição e os presentes que daria aos colegas do Manchester United. Uma das crianças mostrou-lhe um caderno e o português atirou: "Esse é para o treinador [Ralf Rangnick]. Precisa de papel para escrever os segredos", atirou Bruno Fernandes, bem-disposto.No final do vídeo, uma das crianças decidiu oferecer esse mesmo caderno a Bruno Fernandes. Na lógica da resposta anterior, o português acrescentou. "Isto vai ser-me útil. Eu quero ser treinador no futuro e estou a tirar o curso", revelou. "Serias um grande treinador", disse-lhe o jovem adepto do United. "Espero que sim", completou Bruno Fernandes neste vídeo divulgado pelo clube inglês.