Bruno Fernandes reage à renovação de Mata: «Vou ter de esperar pelo número 8 mais um ano...»

Juan Mata renovou contrato com o Manchester United por mais uma temporada esta sexta-feira e prepara-se para iniciar a 9.ª época com a camisola dos red devils. Quem não deixou de comentar o prolongamento do vínculo do espanhol com os red devils foi Bruno Fernandes, companheiro do espanhol de 33 anos no emblema de Manchester. O internacional português recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem bem-humorada.





"Penso que vou ter de esperar pelo número 8 mais um ano... Parabéns irmão! Muito merecido! Um exemplo e uma inspiração dentro e fora do campo", escreveu Bruno Fernandes numa 'story' publicada na sua conta de Instagram.