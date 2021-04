Bruno Fernandes reage à reprimenda de Solskjaer

Bruno Fernandes não se conteve e, segundo o ‘Manchester Evening News’, chegou mesmo a responder a Solskjaer, treinador do United, quando este deu uma violenta reprimenda à equipa no intervalo do jogo com o Brighton, realizado anteontem.

Furioso por o Manchester estar a perder (0-1) em Old Trafford, Solskjaer deu uma descasca aos atletas, fazendo incidir a ira sobre Luke Shaw, aquele que, na ótica dele, mais defraudara as expectativas na 1ª parte. Audível fora do balneário, este momento de maior tensão que envolveu o lateral-esquerdo incomodou o médio português, o qual chegou a dirigir algumas palavras ao treinador. O United acabou por vencer (2-1) e Bruno Fernandes elogiou a equipa. “Feliz com a perseverança revelada pela equipa . Há que seguir em frente”, escreveu o luso.