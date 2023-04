Bruno Fernandes recebe prémio de homem do jogo das mãos de... De Gea: «Deste uma masterclass»

De Gea oferece o prémio de melhor em campo ao Bruno pela Masterclass que deu ‍ #PremierELEVEN pic.twitter.com/9gouuV6UG3 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 9, 2023

Bruno Fernandes recebeu este sábado, das mãos de David de Gea, o prémio de homem do jogo na vitória do Manchester United diante do Everton (2-0) . O guarda-redes espanhol fez questão de sublinhar que quase conseguiu fazer uma assistência, mas referiu que a masterclass do internacional português foi determinante para a atribuição do prémio.