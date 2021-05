Bruno Fernandes rejeita comparar protestos de Manchester com ataque a Alcochete: «Nem de perto»

Bruno Fernandes reconheceu esta quarta-feira que foi complicado para os jagodores do Manchester United não poderem defrontar o Liverpool no último domingo. O jogo com os reds foi adiado devido aos protestos dos adeptos dos red devils contra os donos do clube, protestos que chegaram, inclusivamente, à porta do hotel onde a equipa estava instalada.





"Eu estava no meu quarto a ver o jogo da Udinese com a Juventus e não tentei sair", disse o internacional português, negando assim rumores de que alguns jogadores teriam tentado acalmar os adeptos. "Fiz o que a segurança disse e fiquei no meu quarto.""Para nós foi complicado porque queríamos jogar futebol. Estávamos preparados para um grande jogo, o 'feeling' era bom. Tínhamos jogado contra a Roma e a confiança estava em alta, sentíamo-nos preparados para jogar. Mas os adeptos tiveram a sua palavra e nós não temos nada a dizer sobre isso", acrescentou o médio.Bruno Fernandes foi confrontado com o sucedido em Alcochete, mas o jogador recusou comparações. "Nem de perto, foi completamente diferente. Foi entre os adeptos e os jogadores, aqui não temos problemas com os adeptos e não aconteceu nada.""No domingo foi diferente e nem quero comparar. Não quero lembrar-me disso. O que aconteceu domingo é passado, o meu foco é a Roma e tudo o que queremos fazer é jogar futebol", completou.