Bruno Fernandes revela conselhos de Cristiano Ronaldo antes de rumar a Manchester

Bruno Fernandes nunca escondeu que as conversas que foi tendo com Cristiano Ronaldo foram importantes na sua decisão de há um ano trocar o Sporting pelo Manchester United. Já o tinha dito no momento da transferência e agora voltou a referi-lo, numa longa entrevista à cadeia norte-americana NBC na qual passou em revista alguns temas da atualidade. O médio português, de 26 anos, assume que teria deixado o leão e rumado a Old Trafford mesmo sem as palavras de CR7, mas confessa que ouvir aquelas palavras do craque da Juventus deram ainda mais força à sua opção.





"Sim, falei com ele, até porque ele conhece o clube melhor do que eu. Deu-me alguns conselhos e foi importante. Creio que teria vindo de qualquer das formas, mas quando falas com o Cristiano sobre isso é sempre melhor. Falámos sobre o clube, sobre o quão grande é e como seria bom para mim. A oportunidade que teria de me juntar a um clube enorme, ter a chance de lutar por títulos. Esse foi o melhor conselho que me deu. Disse-me 'vai, desfruta. Vais adorar os adeptos e eles vão adorar-te a ti. Por isso limita-te a fazer o teu jogo e o melhor de ti aparecerá'", revelou o médio.