Bruno Fernandes: «Se estivermos com este foco vamos ganhar todos os jogos»

Autor do primeiro golo diante do Manchester City, Bruno Fernandes enalteceu a forma como o Manchester United se apresentou no dérbi e deixou claro que, com esta mentalidade, não há quem pare a formação red devil.





"Claro que marcar que marcar nos primeiros minutos é perfeito, porque aí o City teria de tentar ainda mais e isso daria mais espaço para o contra-ataque - sabemos que essa é a nossa maior ameaça. Mas contra o Tottenham começámos com um penálti no primeiro minuto e perdemos, por isso nem sempre é perfeito. Mas continuámos concentrados até ao final, marcámos o segundo. Defendemos bem e quando é assim, quando sabemos que temos chances para marcar e jogadores para o fazer - hoje foi o Luke [Shaw] acho que foi o primeiro ou segundo golo na Premier League para ele. Se estivermos focados como hoje iremos ganhar todos os jogos até final da época", disse o médio, à BBC.Já à Sky Sports, o médio reforçou a mesma ideia, mas deixou claro que ganhar ao City não é importante. O essencial era simplesmente... ganhar. "É sempre difícil de jogar diante do Manchester City. Eles são muito complicados com a bola. Hoje fomos quase perfeitos. Não se trata de ganhar ao City, mas sim de ganhar todos os jogos. A Liga não é um sprint, é uma maratona. Temos de fazer o nosso melhor e não pensar nos outros", frisou o português, que a finalizar revelou que o festejo do golo foi para os seus filhos: "sempre que marco é para eles".