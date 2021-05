Bruno Fernandes sobre Cavani: «É inteligente e tem uma movimentação quase perfeita»

Bruno Fernandes teceu rasgados elogios a Edinson Cavani numa entrevista à ESPN Brasil. O médio do Manchester United entende-se na perfeição com o avançado, como mostra o golo que o uruguaio marcou ao Fulham, na última terça-feira, após um passe de calcanhar do português. O segredo, explica Bruno Fernandes, está na movimentação "quase sempre perfeita" do sul-americano.





''Ele é um jogador muito inteligente, que nos dá uma referência na frente. Movimenta-se muito bem dentro da área, o que facilita as coisas para quem joga atrás dele. Sabemos que a movimentação dele quando a bola está pelos lados é quase sempre perfeita. Por vezes, é só acertar o cruzamento ou um passe e sabemos que dificilmente ele irá falhar", explica Bruno Fernandes, que leva 28 golos e 17 assistências pelo United esta época.O médio lamentou o facto de os red devils não terem conseguido chegar ao título. "Quando éramos líderes perdemos pontos com Sheffield e com o West Bromwich que fizeram a diferença para que o City chegasse e nos ultrapasse. Precisamos estar focados e entender que todos os jogos são importantes para nos mantermos no topo. Foi em janeiro, mais ou menos, quando tivemos uma queda maior, quando poderíamos ter aumentado a distância para o City. Nós não conseguimos, e o City, com muito mérito, passou à nossa frente."Depois, Bruno Fernandes falou de alguns companheiros da Seleção e das qualidades invejáveis de alguns deles. "Uma das qualidades que gostaria de ter é o instinto de golo do Cristiano, a capacidade do Pepe de jogar com a idade que tem [38 anos], espero conseguir fazer isso um dia... E a velocidade do Cancelo! A capacidade que ele tem de correr com a bola é incrível. É um dos melhores do mundo, se não for mesmo o melhor lateral-direito."