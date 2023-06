Bruno Fernandes sobre Ten Hag: «Mostra respeito por mim e protege-me»

Bruno Fernandes falou à 'BBC' sobre a sua relação com Ten Hag, treinador do Manchester United, e lembrou o "respeito" e "proteção" que o técnico dos red devils mostrou quando os red devils foram, em março, humilhados pelo Liverpool em Anfield, na goleada histórica por 7-0 "Sei que ele está muito feliz pela maneira como treino, como jogo, e pela maneira como mostro as minhas emoções e paixão pelo futebol. Ele sabe que eu me importo. É por isso que às vezes talvez faça coisas que não devia fazer", começou por dizer o internacional português.E prosseguiu: "Nunca vou fazer nada que deixe a equipa ficar mal-vista, que faça os meus companheiros ficarem mal-vistos, ou algo que não seja bom para a equipa. Ele sabe isso e é por isso que me protege. Acho que isso é bom porque ele mostra respeito por mim, protege-me, mas exige sempre mais, porque quando proteges alguém esperas que essa pessoa te dê algo em troca. Quer ter razões para te proteger", rematou.Recorde-se que o Manchester United disputa este sábado, pelas 15 horas, a final da Taça de Inglaterra frente ao Manchester City. É a primeira vez que estas duas equipas se defrontam na derradeira partida da competição.