Bruno Fernandes sofre acidente de viação a caminho do treino: veja as imagens

Fotos do acidente do Bruno Fernandes, ainda bem que ninguém se feriu e que o problema será mandar consertar os carros. pic.twitter.com/Kft83k7VXf — MUFC BR (@mufcbr) April 18, 2022

Bruno Fernandes envolveu-se num acidente de carro nesta segunda-feira, mas encontra-se bem. Segundo o jornal 'The Mirror', o internacional português seguiu depois para o treino do Manchester United.A mesma fonte avança que o médio dos red devils seguia no seu Porsche quando o acidente aconteceu e que todas as partes envolvidas saíram ilesas. O 'The Sun' acrescenta que o jogador seguia com outras pessoas no carro.Ralf Ragnick vai fazer esta tarde a conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã com o Liverpool (20 horas), pelo que deverá dar mais detalhes sobre a situação.