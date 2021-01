«Bruno Fernandes vai lutar pelo título de melhor do Mundo»

Os números e os recordes estão aí: Bruno Fernandes está a construir uma história de sucesso no Manchester United. Na sexta-feira o médio-ofensivo português ganhou mais um lugar de destaque na lenda da Premier League, ao ser eleito como jogador do mês de dezembro da Premier League, o quarto galardão - fevereiro, junho e novembro haviam sido os restantes - que lhe vale um recorde. Fred, companheiro de equipa nos red devils, não tem dúvidas de que o internacional português "vai lutar pelo título de melhor do mundo".







E prosseguiu, sublinhando ainda a relação "muito bacana" com Bruno Fernandes: "Quando ele chegou, tínhamos o Dallot e o Andreas [Pereira], um grupo dos que falam português. Fora de campo temos uma amizade muito boa. Temos a liberdade de brincar, como foi na assistência sem querer para o Rashford [risos]. Damo-nos muito bem, estou sempre a torcer por ele. Desejo que ele fique aqui muito tempo e que ganhemos muitos títulos juntos", completou.

"É um grande jogador e um amigo fora de campo, é um tipo com quem nos damos muito bem. É um grande jogador, os números dele são grandes, faz muitos golos e assistências. Está a ajudar-nos muito, e ali do meio-campo para frente sabemos que ele comanda. Esperamos que ele continue na melhor fase. Vai lutar pelo título de melhor do Mundo. Se formos campeões, com certeza", afirmou ao globoesporte.