Bruno Fernandes vai ser promovido a capitão do Man. United

A imprensa inglesa adianta este domingo que Bruno Fernandes passará a ser o capitão principal do Manchester United para a nova temporada, assumindo desta forma um cargo que até agora era de Harry Maguire. A decisão, escreve o 'The Sun', está já tomada e será efetiva mesmo que o defesa central, de 30 anos, continue no clube.Segundo o referido jornal, Erik Ten Hag irá explicar a sua opção ao grupo nos próximos dias, sendo que a mesma terá a ver essencialmente com o facto de não contar com o defesa central, que perdeu espaço nos últimos tempos e acabou a temporada como quinta opção para o eixo defensivo, atrás de Lisandro Martinez, Raphael Varane, Victor Lindelof e Luke Shaw.A ideia dos red devils passa por vender o defesa central neste defeso, até porque ainda tem dois anos de contrato, mas o elevado salário (cerca de 200 mil euros semanais) será um grande entrave. Fora de hipótese estará certamente recuperar o investimento feito em 2019, já que Maguire custou aos cofres do clube de Old Trafford cerca de 87 milhões de euros.