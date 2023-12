Bruno Fernandes voltou a falhar um penálti um ano e sete meses depois

Sánchez a dizer não ao pénalti de Bruno Fernandes #PremierELEVEN pic.twitter.com/tEQrG3zW8R — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 6, 2023

O minuto 9 do Manchester United-Chelsea mostrou-nos algo pouco visto: Bruno Fernandes a falhar um penálti. Desde que assumiu a marcação dos lances de bola parada desde a marca dos 11 metros, o médio internacional português converteu 50 das 56 oportunidades (89,3% de acerto) que dispôs. Esta noite, frente aos blues, somou apenas a 6.ª ocasião desperdiçada, algo que não acontecia desde 23 de abril de 2022 (há mais de um ano e sete meses), data em que o Manchester United foi derrotado, por 3-1, pelo Arsenal, na 34.ª jornada da Premier League.Com isto, o espanhol Robert Sánchez, guarda-redes que hoje defende as redes do Chelsea em Old Trafford, tornou-se igualmente o 6.º guardião a 'travar' um penálti de Bruno Fernandes.