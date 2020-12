Capitão dos Sub-23 do Man. United critica colega nas redes sociais: «Foi por isso que perdemos»

O futebol vive definitivamente numa nova era, com uma presença cada vez maior nas redes sociais, mas aquilo que se viu este fim de semana no seio do grupo de reservas do Manchester United é algo nunca visto, pelo menos numa equipa de topo mundial como são os red devils. Tudo surgiu na sequência da goleada sofrida diante do Chelsea (1-6), num jogo no qual os red devils sofreram dois golos nos primeiros três minutos. A noite foi de pesadelo e o que se seguiu depois agravou ainda mais o estado espírito.





Através das redes sociais, num gesto que pode ser entendido como um momento de fair play entre dois amigos, Hannibal Mejbri partilhou uma foto desse mesmo encontro com Pierre Ekwah. É certo que o timing não foi o melhor, mas nada de mais até aqui.O problema foi quando Teden Mengi, o capitão de equipa, viu a publicação. Sem rodeios, o defesa central disparou: "Foi por isso que nós perdemos, demasiados amigos e inimigos em número insuficiente". A situação chamou logo à atenção dos adeptos do clube e da imprensa e também ao próprio Mejbri, que não teve problemas em responder: "Ainda bem que escreveste 'nós'." Um comentário ao qual Mengi voltou a responder. "É um desporto coletivo, não individual."Resta apenas saber como ficará o balneário red devil, tanto depois da derrota, mas principalmente depois desta troca de comentários públicos entre dois jogadores...