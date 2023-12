Carne crua foi a gota de água: Man. United recebe nota 1 por falta de qualidade nas cozinhas

O Manchester United não está propriamente a realizar uma boa temporada e nem fora do campo as coisas correm bem. E o mais recente episódio é até, de certa forma, insólito. Tudo porque o clube foi alvo de um sério aviso por parte das autoridades de Trafford (bairro onde está localizado o estádio), devido à qualidade da comida que vem sendo servida no estádio. Qualidade... ou falta dela, já que a Food Standards Agency (Agência de Qualidade Alimentar - o equivalente à ASAE) atribuiu uma nota de 1 numa escala de 0 a 5.Em causa esteve um episódio ocorrido em finais de novembro, quando vários convidados num evento corporativo revelaram ter ficado mal dispostos após o jantar, no qual acreditam ter comido carne de frango crua. A situação deu que falar, levou a várias queixas e a Food Standards Agency, após uma inspeção, não teve dúvidas em atribuir a nota negativa, na qual recomenda uma "grande melhoria" como necessária. Curiosamente, na inspeção anterior as autoridades tinham dado nota máxima. De acordo com a nota divulgada, em causa estavam os procedimentos de preparação, cozimento, reaquecimento, arrefecimento e armazenamento da comida, já que em termos de limpeza a nota atribuída foi positiva."Depois de um incidente isolado nas nossas cozinhas, o Manchester United rapidamente tomou medidas para que estas falhas fossem corrigidas. Os elementos da cozinha receberam formação de segurança alimentar, procedimentos na cozinha foram revistos e pedimos uma auditoria externa às cozinhas. No futuro vamos incrementar a frequência destas auditorias, de forma a dar segurança aos nossos adeptos e clientes. O MUFC serve milhares de refeições por mês e tem um registo impecável, que levou à avaliação de 5 estrelas", reagiu o clube em comunicado.