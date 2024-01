Carragher compara Bruno Fernandes a Pogba: «Há uma grande diferença entre um grande talento e um grande jogador»

Jamie Carragher comentou o momento do Manchester United, que se encontra no 7.º lugar da Premier League. O antigo jogador do Liverpool, agora comentador da ‘Sky Sports’, falou sobre Bruno Fernandes, comparando-o a… Paul Pogba."Costumo descrevê-lo (Pogba) um pouco assim. Acho que há uma grande diferença entre ser um grande talento e um grande jogador. Acho que o Pogba era um grande talento, mas não acho que tenha sido um grande jogador. O mesmo se passa com Bruno Fernandes. Para os grandes jogadores, está na cabeça perceber onde precisam de estar", referiu Jamie Carragher no podcast ‘The Overlap’.E continuou, fazendo referência ao posicionamento do capitão do Manchester United durante os jogos: "Não é ser preguiçoso, ele corre por todo o lado sem a bola, é emotivo. Corre para pressionar o guarda-redes. Por vezes as pessoas brincam com isso e dizem: ‘Olha para ele a trabalhar no duro’. Não, ele está a matar a equipa".Roy Keane, antigo jogador dos red devils que também esteve presente no podcast, concordou com Jamie Carragher: "Se o observarmos a nível internacional faz o mesmo. Nem tudo pode ser culpa dos treinadores e dirigentes. Se ele estiver a fazer magia, perdoamos, mas se estivermos numa equipa em dificuldade e ele estiver a fazer aquilo é aí que dizemos: ‘Estás a custar-nos’. Acho que é uma característica, não é um jogador inexperiente".