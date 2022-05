Carragher: «Ronaldo? Man. United não pode começar a época com um avançado de 38 anos»

Jamie Carragher disse que o Manchester United precisa de contratar um avançado para a próxima temporada. O antigo defesa do Liverpool deixou, no programa 'Overlap', elogios a Cristiano Ronaldo, mas frisou que os red devils "não podem começar a época com um ponta-de-lança de 38 anos"."[Cristiano] É um dos maiores jogadores de sempre e um milhão de vezes melhor jogador do que aquilo que eu fui. Não estou a dizer para ele pendurar as chuteiras nem digo isto para lhe faltar ao respeito. É incrível", começou por dizer o inglês.E prosseguiu: "O Man. United precisa de comprar um avançado. Só têm Ronaldo. O que podem fazer? Se contratarem um muito bom, é preciso que jogue, e depois Ronaldo vai para o banco. O Cristiano seria um grande problema para a equipa se não jogasse todas as semanas, e isso viu-se esta época quando era substituído... não podem começar a época com um avançado de 38 anos. Fazer o que Ronaldo está a fazer aos 37 é incrível, mas não para o momento do Man. United", terminou.Recorde-se que Ten Hag já garantiu que conta com o internacional português