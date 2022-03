Casal que perdeu a filha pede ajuda a jogadores do Man. United para ir ver jogo com o Chelsea

Aisling Gibson, uma fervorosa adepta do Manchester United, recorreu esta terça-feira às redes sociais para pedir ao clube e também a alguns jogadores dos red devils a ajudarem-na a conseguir bilhetes para o duelo contra o Chelsea, em Old Traford, agendado para dia 15 de março.

Porém, o pedido acaba por não ser apenas um como muitos outros que surgem nas redes sociais. Na publicação, esta adepta que aparenta residir em Belfast, capital da Irlanda do Norte, contou os vários episódios que levaram-na, juntamente com o seu companheiro, a alterar por três vezes os bilhetes de viagem e estadia em Manchester, todos relacionados com a filha do casal, que acabou por falecer no passado dia 5 por motivos de saúde.

"Tinha bilhetes para Manchester, hotel e bilhetes para ir ver, juntamente com o meu companheiro, o Manchester United-Southampton em fevereiro. Mas infelizmente a nossa filha de 2 anos acabou por ficar muito doente e teve que ir para uma Unidade de Cuidados Intensivos e nós obviamente que não a íamos deixar sozinha. Alterámos a nossa viagem para o jogo da Liga dos Campeões com o Atlético Madrid, mas infelizmente a nossa linda filha faleceu a 05-03-2022 e nós tivemos de cancelar novamente a viagem. Agora, nós voltámos a reagendar os nossos voos e hotel para o fim de semana de maio. Queria só perguntar se algum de vocês poderia ajudar-nos a arranjar bilhetes para o jogo com o Chelsea. Por favor", pode ler-se na publicação partilhada por Aisling Gibson.

Na referida publicação, a adepta do Manchester United identificou o clube, a fundação dos red devils e ainda uma série de jogadores, entre os quais os portugueses Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, mas foi o guardião espanhol David De Gea quem respondeu mais rápido ao pedido. "Diz-me apenas de quantos bilhetes precisas!", escreveu o habitual titular da baliza do Manchester United.



Entretanto, vários adeptos têm colocado em dúvida a intenção de Aisling Gibson no pedido feito ao clube e aos jogadores, questionando se a mesma não estará a utilizar o falecimento da sua filha para conseguir bilhetes para o jogo do Manchester United. "Parece-me a mim que estás a usar a morte da tua filha para teres bilhetes de graça apenas duas semanas após ela falecer", "Sim, a minha filha morreu há duas semanas mas será que posso ter bilhetes grátis para ver o United? Isto parece-me muito estranho", "O que eu acabei de ler..." ou "Não quero parecer um idiota, mas isto não vos parece que ela está a usar a morte da filha para receber bilhetes de borla?" são alguns dos comentários que surgem na publicação original.