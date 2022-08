Casemiro 'agarra' Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo deverá continuar no Manchester United, pelo menos começam a surgir sinais que apontam para esse desfecho. De acordo com o 'As', o trunfo decisivo para fazer o avançado português mudar de opinião foi mesmo a... contratação de Casemiro. A chegada do médio do Real Madrid, a troco de 70 milhões de euros, é vista por pelo capitão da Seleção Nacional como um sinal de ambição por parte da direção do clube de Manchester. A isto, junta-se o facto de Cristiano e Casemiro terem desenvolvido uma relação de amizade desde que partilharam o balneário nos merengues.

Antony quer o United

Segundo Fabrizio Romano, jornalista italiano especialista em mercado, Antony falhou o treino de ontem e hoje deve falhar a visita do Ajax a casa do Sparta Roterdão. O extremo brasileiro está a forçar a saída para o United e espera que o Ajax mude a postura negocial em breve, depois de ter rejeitado uma primeira proposta de 80 milhões de euros.