Casemiro castigado com quatro jogos após vermelho direto: Manchester United não vai recorrer

A sanção de Casemiro pela entrada dura sobre Carlos Alcaraz no empate (0-0) deste domingo do Man. United frente ao Southampton já foi conhecida e não são boas as notícias para Ten Hag: o brasileiro não vai ser opção nos próximos quatro encontros dos red devils.O próprio clube de Manchester esclareceu a dúvida com uma nota no site. "Infelizmente, o médio [Casemiro] vai cumprir uma suspensão de quatro jogos em todas as competições internas, a começar no encontro do próximo domingo frente ao Fulham em Old Trafford na FA Cup", pode ler-se na publicação. Além do jogo frente ao Fulham de Marco Silva, o brasileiro falha a viagem a Newcastle e as receções ao Brentford e ao Everton.A suspensão 'agravada' de quatro jogos deve-se ao facto de Casemiro já ter recebido outro vermelho direto, no encontro frente ao Crystal Palace, a 4 de feverereiro, tendo falhando, na altura, três jogos.O Manchester United decidiu não apelar da decisão do árbitro Anthony Taylor, de acordo com o jornal 'Manchester Evening News'. Ten Hag aceitou o veredicto do árbitro inglês e do VAR - que deu a indicação em jogo da expulsão - perdendo assim uma das peças mais importantes esta época.