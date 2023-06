Casemiro enche Bruno Fernandes de elogios e garante: «Nunca tivemos uma discussão»

A alegada discussão entre Casemiro e Bruno Fernandes no final do jogo com o Aston Villa foi uma das imagens que mais deu que falar em Inglaterra nas últimas semanas e até levantou o rumor de que haveria um alegado mal-estar entre ambos. Erik Ten Hag até falou da situação , mas a verdade é que, segundo a visão do brasileiro, tudo não passou de algo perfeitamente normal."Podíamos passar o dia todo a falar do quão bom o Bruno é, mas para ser sincero - e digo-lhe isso - nós esperamos muito dele porque, aos meus olhos, ele é um dos jogadores mais importantes da equipa. Por isso, quando falha uma chance, quando um passe sai mal feito, queremos sempre que faça tudo de forma perfeita. Mas são conversas normais. Nunca tive uma discussão com o Bruno, antes pelo contrário. Apenas exijo muito dele, tal como ele me exige. Até mesmo fora do campo, dizemos um ao outro 'podias ter marcado, podias ter feito isto melhor, porque tens qualidade para isso'", disse o brasileiro, em entrevista ao 'The Telegraph'.