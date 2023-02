Casemiro revela segredo para dominar meio-campo: «Vou atrás da bola como se fosse um prato de comida»

Casemiro marcou um dos golos da vitória do Manchester United diante do Newcastle, que garantiu a conquista da Taça da Liga inglesa aos red devils. Em declarações à 'TNT Brasil', o médio, que já passou pelo FC Porto, revelou qual o segredo para brilhar no meio-campo."Quem me conhece sabe que vou atrás da bola como se fosse um prato de comida. Esse é o meu perfil, não é por ter sido uma final ou algo do género. Ataco cada bola como se fosse a última. Comemoro assim porque estou a gostar de estar aqui", começou por referir Casemiro."Saí de um grande clube, vim para Inglaterra e as pessoas perguntaram porquê. Momentos como este são a resposta. Todos sabemos que isto é apenas o início, mas isso não significa que não possamos ser felizes. É mais um troféu para mim e dou-lhe sempre as boas-vindas, independentemente da competição", acrescentou o médio, dizendo ainda que o Manchester United está "a crescer e a ganhar respeito neste país" e tem de "continuar a melhorar".