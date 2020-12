Cavani e a recusa de convites do Inter e da Juventus: «Não podia fazer isso aos napolitanos»

Edinson Cavani admitiu em declarações ao site 'Mondo Napoli' que recusou propostas do Inter e da Juventus este verão por causa do seu amor ao Nápoles. O avançado uruguaio, que chegou a negociar também com o Benfica, acabou por assinar com o Manchester United, depois de ter terminado contrato com o PSG no final da época passada.





"Só tenho de agradecer aos napolitanos, estou-lhes muito grato", disse o avançado, que vestiu a camisola do Nápoles entre 2010 e 2013, e que continua a ser muito acarinhado no clube. "Foi a única razão por que recusei convites de clubes italianos, da Juventus e do Inter. Não podia fazer isso aos napolitanos.""Quando penso no Nápoles penso em alegria porque sei que fiz muito pelo clube e eles [os adeptos] continuam a prestar-me tributos", acrescentou o jogador, de 33 anos, que já marcou três golos pelos red devils esta época.