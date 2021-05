Cavani já decidiu onde vai jogar na próxima época e não é na Bombonera

O Boca Juniors esteve quase a convencer Edinson Cavani a regressar à América Latina, mas edição argentina do jornal 'Marca' revela que o avançado uruguaio do Manchester United não vai, afinal, jogar na Bombonera.





Ao que parece, Cavani decidiu aceitar a proposta de renovação dos red devils, um contrato de um ano ano em que receberá quase 20 milhões de euros, mais um prémio de assinatura de 2 milhões. Além disso, em 2022 pode ser renovado por mais uma temporada.O jogador de 34 anos, que no verão ficou livre depois de ter sido dispensado pelo PSG e chegou a negociar com o Benfica, não se adaptou da melhor forma a Inglaterra. A língua e o facto de se encontrar sozinho, sem poder visitar a família por causa das limitações nas viagens, fizeram-no querer voltar para perto de casa e foi aí que o Boca Juniors entrou.Mas em Inglaterra o treinador Ole Gunnar Solskjaer tem vindo a conversar com ele e a convencê-lo que Manchester e Old Trafford com público é algo que não vai querer perder.As exibições que tem vindo a protagonizar, particularmente a da Liga Europa com a Roma, intensificaram a capacidade de persuasão do treinador, que parece ter conseguido levar os seus intentos a bom porto.