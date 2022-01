Cavani na mira do River Plate

O River Plate já procura um substituto para Julián Álvarez, que deixará os milionários rumo ao Manchester City, e a imprensa inglesa diz que Edinson Cavani, avançado do Man. United, é o alvo do campeão argentino, que pretende oferecer um contrato de dois anos ao dianteiro uruguaio, de 34 anos, aquando do fim do seu contrato, em junho.