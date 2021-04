Cavani não deve continuar no Manchester United e futuro promete ser surpreendente

Edinson Cavani não deve continuar no Manchester United na próxima época e o futuro do avançado uruguaio pode passar pelo regresso à América Latina.





O jogador, que no último verão esteve nos planos do Benfica, já terá informado os red devils da intenção de sair e, segundo o site 'todofichages', tem um pré-acordo com o Boca Juniors, da Argentina, que só deve ser oficializado no final da temporada.Recentemente o argentino Marcos Rojo - ex-Sporting, que em janeiro trocou o Manchester United pelo Boca Juniors - falou da possibilidade de Cavani, de 34 anos, seguir as suas pisadas. "Não estivemos muito tempo juntos no United, apenas uns quatro ou cinco meses, mas ele é uma grande pessoa e espero que voltemos a encontrar-nos. Quando vim para o Boca ele perguntou-me como estavam a correr as coisas por cá", contou o defesa, em declarações à ESPN.