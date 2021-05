Cavani recorda o dia em que tirou Mason Greenwood de um 'aperto' em Roma

Edinson Cavani ganhou a estima dos adeptos do Manchester United e dos próprios colegas de equipa. O avançado uruguaio tirou o jovem Mason Greenwood de um 'aperto' durante o jogo com a Roma, em Itália, para a Liga Europa, uma intervenção que se tornou viral nas redes sociais.





Aos 71 minutos, com o jogo empatado a duas bolas, Greenwood viu-se envolvido num confronto com Gianluca Mancini e rapidamente ficou em desvantagem com a chegada de Rick Karsdorp. Só que Cavani estava atento à situação e juntou-se ao trio, para proteger o jovem jogador do United na confusão."Sempre disse que trabalho muito no futebol. Faço sempre o melhor que posso pelos meus companheiros que defendem a minha equipa", contou Cavani, em declarações ao site dos red devils.

"Há alturas em que é preciso defender os nossos companheiros. Às vezes porque eles podem ter pouca experiência e podem acabar por cometer um erro. Naquele incidente contra a Roma vi que ele estava a discutir cara a cara com um defesa, o que até é algo que acontece frequentemente no futebol. Mas depois um terceiro tipo juntou-se à cena e começou a empurrá-lo, quando claramente não fazia parte da discussão original. Eu disse-lhe que devia afastar-se e fui ter com o Mason, para lhe oferecer alguma proteção", recordou.



E prosseguiu: "Tentei separar os jogadores, para que as coisas acalmassem. Estávamos num momento-chave do jogo e ele podia ver um cartão vermelho. Eu vi um amarelo, mas o principal foi defendê-lo e evitar que o problema escalasse."