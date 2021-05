Cavani renova pelo Manchester United: «Sinto uma ligação forte com os colegas e staff»

O avançado internacional uruguaio Edinson Cavani renovou contrato com o Manchester United por mais uma temporada, até 2022, anunciou esta segunda-feira, em comunicado, o segundo classificado da Liga inglesa.

Cavani, de 34 anos, chegou aos red devils em outubro do ano passado, sendo que na altura assinou um vínculo por uma temporada, com mais uma de opção, a qual foi agora acionada e acertada pelas duas partes, depois de ter sido veiculada uma possível transferência para os argentinos do Boca Juniors.

"Com o decorrer da temporada, desenvolvi um enorme afeto pelo clube e por tudo o que representa. Sinto uma ligação forte com os meus colegas e staff. Motivam-me diariamente e sei que, juntos, podemos alcançar grandes feitos. Desde o início que senti a confiança do treinador e quero retribuir-lhe", afirmou Cavani, em declarações divulgadas no site oficial do United, no qual alinha o internacional português Bruno Fernandes.

O ponta-de-lança uruguaio, que no verão passado chegou a ser fortemente associado ao Benfica, tem se assumido como um dos destaques do Manchester United na segunda metade desta época, somando 15 golos em 35 partidas (18 como titular), ajudando a equipa a atingir o segundo posto da Premier League e a final da Liga Europa.

Cavani chegou a Old Trafford livre de qualquer compromisso, uma vez que em junho do ano passado tinha terminado uma ligação de sete temporadas ao Paris Saint-Germain, no qual se tornou o melhor marcador da história do clube, com 200 tentos, à frente do sueco Zlatan Ibrahimovic (156) e do português Pedro Pauleta (109).

Começou a carreira no Danubio, passou pelo Palermo, entre 2006 e 2010, mas foi no Nápoles que se evidenciou ao longo de três anos, somando 104 golos em 138 partidas, antes de rumar ao emblema da capital francesa.