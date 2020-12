Chevrolet a postos para ajudar no regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United

A notícia é do site 'Auto Esporte' e faz eco na imprensa inglesa. A Chevrolet, marca de automóveis norte-americana que patrocina o Manchester United, estará disposta a fazer um esforço financeiro para ajudar no regresso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford.





O internacional português, que atualmente veste as cores da Juventus, foi jogador dos red devils entre 2003 e 2009 e nunca foi esquecido. A alimentar este eventual negócio está a ideia de que a equipa italiana foi muito afetada pela crise económica causada pela pandemia e que precisa de cortar nos custos de modo a aliviar a sua tesouraria.Com um salário bastante elevado, a contratação Cristiano Ronaldo seria um enorme peso para as contas do Manchester United mas, segundo o mesmo site, a Chevrolet entende que a chegada do português poderia ter um impacto positivo nas vendas dos seus carros, tal como teve nas vendas da Jeep, o patrocinador das camisolas da Juventus.Além do mais, a marca não esquece que apenas uma semana depois da chegada de CR7 a Turim as ações da Juventus ganharam 30 por cento em bolsa.