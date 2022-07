Christian Eriksen certo no Man. United

Se Ronaldo se tem mostrado muito insatisfeito com a inércia do Manchester United no mercado, a verdade é que os red devils já estão a mexer os cordelinhos. Com Malacia, lateral esquerdo holandês do Feyenoord prestes a ser confirmado como o primeiro reforço para para Erik ten Hag, Christian Eriksen já terá também um princípio de acordo e deverá assinar um vínculo de três anos, estando pendente, claro, da realização dos indispensáveis exames médicos. Sem contrato, o médio dinamarquês de 30 anos, que regressou aos relvados a meio da última temporada depois da paragem cardíaca sofrida no Euro’2020, realizou 11 jogos pelo Brentford em 2021/22, somando um golo e quatro assistências pelos londrinos.

Eriksen, que numa primeira fase se mostrou relutante em juntar-se aos red devils, será a segunda aquisição para a nova época, rendendo Pogba.