Christian Eriksen é reforço do Manchester United: «Ainda tenho muitos objetivos no futebol»

O Manchester United oficializou esta sexta-feira a contratação de Christian Eriksen até junho de 2025.O médio dinamarquês, que na segunda metade da temporada passada representou o Brentford, mostrou-se muito feliz por assinar por um "clube especial". "Mal posso esperar para começar. Já tive o privilégio de jogar em Old Trafford muitas vezes, mas fazê-lo pelo Manchester United vai ser uma sensação incrível", começou por dizer.E prosseguiu, elogiando o trabalho de Ten Hag: "Vi o trabalho que fez no Ajax e sei o nível de detalhe e preparação que ele e a sua equipa técnica exigem todos os dias. Está claro que é um treinador fantástico. O facto de ter falado com ele e de ter aprendido mais sobre as suas visões e a maneira como quer jogar, faz-me ficar ainda mais entusiasmado para o futuro. Ainda tenho muitos objetivos no futebol, há muita coisa que sei que ainda posso atingir, e este é o sítio perfeito para isso", rematou.Recorde-se que Christian Eriksen, que no Euro'2020 sofreu uma paragem cardíaca no relvado no duelo com a Finlândia, representou a seleção dinamarquesa em 115 ocasiões, onde contribuiu com 38 golos. Na Premier League fez 237 jogos, a maioria ao serviço do Tottenham, clube que representou entre 2013 e 2020.