Comida servida em Old Trafford gera polémica

Jake Humphrey, comentador da BT Sport, queixou-se da qualidade do catering do Manchester United no dia do jogo com o Southampton, dia que lhe foi servido ovos mexidos com puré de batata de uma fatia de pão. "Wow. Obrigado pelo almoço, Manchester United", escreveu ironicamente no Twitter, onde partilhou também uma foto da refeição dentro de uma caixa de papel.Mas Old Trafford não é o único estádio que serve comida de fraca qualidade. A página de Twitter, 'FootyScran' foi à procura dos melhores e dos piores menus nos estádios em Inglaterra, concluindo que é nos clubes mais modestos que se come melhor.Eis alguns exemplos:













Balti pie, chips and curry sauce at Walsall FC (@WFCOfficial)



£4.50 pic.twitter.com/odPGOb34EX — Footy Scran (@FootyScran) February 12, 2022



















Rib roll and extras with ‘HolyFuck’ hot sauce outside West Ham (@WestHam served by @theribman)



£10 pic.twitter.com/oXRS2Y279x — Footy Scran (@FootyScran) February 9, 2022







Chicken, chips and curry sauce at Newcastle United (@NUFC)



£6 pic.twitter.com/bDiKlLt0iO — Footy Scran (@FootyScran) February 8, 2022



















Instagram vs Reality at West Ham United (@WestHam)



£6 pic.twitter.com/GTvgO9YYe4 — Footy Scran (@FootyScran) February 4, 2022