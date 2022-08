Como Dalot tem conquistado a confiança de Ten Hag

Cristiano Ronaldo tem sido o jogador português mais falado na actualidade do Manchester United, mas foi outro, Diogo Dalot, que também mereceu destaque na imprensa inglesa. "Lutador Dalot ganhou a batalha para ser titular do United", escreveu o ‘Manchester Evening News. O artigo foi publicado no passado sábado, véspera da estreia dos diabos vermelhos frente ao Brighton, jogo que contou o lateral português como titular.A primeira amostra em jogos oficiais mostrou que Dalot parte à frente de Aaron Wan-Bissaka, mas há mais dados que permitem a Diogo Dalot estar confiante para o que aí vem no clube inglês. A começar pelas abordagens de outros clubes, recusadas pelo United. Uma situação noticiada porem maio, ainda antes da chegada de Erik Tem Hag. A entrada do holandês reforçou este desejo, de tal forma que as sondagens de Milan e Atlético Madrid não tiveram respostas positivas por parte dos diabos vermelhos. E, nesta altura, a posição de lateral-direito está longe de ser um foco do clube no mercado de transferências.As semanas de trabalho de Dalot com o novo treinador e o feedback passado ao jogador dão a entender que o lateral contratado ao FC Porto vai manter-se como dono do lugar.sabe que Erik Ten Hag passou essa mensagem de confiança ao jogador, incidindo na forma como o estilo de jogo do lateral se encaixa nas ideias pretendidas pelo treinador holandês para o coletivo.Diogo Dalot, de 23 anos, foi contratado pelo Manchester United ao FC Porto em 2018. Cumpre a quarta época no clube inglês, já que jogou por empréstimo no Milan em 2020/21. Na temporada passada, o português acabou com o maior registo de minutos da carreira profissional: 2222. O número de jogos foi inferior à da temporada anterior com a camisola do Milan (33 contra 29), mas com uma presença superior em campo muito por culpa das 22 partidas em foi titular.