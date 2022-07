Confusão durante um treino pode colocar Alex Telles fora do Manchester United

Completadas duas temporadas, Alex Telles poderá estar agora perto de abandonar o Manchester United. De acordo com o jornal britânico 'The Sun', o lateral-esquerdo brasileiro, de 29 anos, está na lista de transferíveis dos red devils e o que terá contribuído para que tal cenário acontecesse está relacionado com um incidente num treino durante a última temporada.

Segundo informa o meio de comunicação britânico, o antigo jogador do FC Porto ter-se-á envolvido numa discussão acesa com Hannibal Mejbri, um jovem médio da formação do clube de Manchester, dias depois de os red devils terem sido goleados fora de portas, por 4-0, diante do Brighton, a 7 de maio.

Ralf Rangnick, treinador que assumiu o comando da equipa de forma interina na última época após a saída de Ole Gunnar Solskjaer, terá mesmo acabado a sessão de treino mais cedo do que estava inicialmente previsto devido à discussão entre os dois jogadores.

Outros dos motivos que poderão impulsionar a saída do internacional brasileiro está relacionado com a chegada iminente de Tyrell Malacia, jovem lateral holandês do Feyenoord que é pretendido por Erik ten Hag para reforçar a defesa do Manchester United a partir desta temporada. O futebolista, de 22 anos, ainda tem mais dois anos de contrato com o clube de Roterdão (termina em junho de 2024) e está avaliado pela plataforma 'Transfermarkt' em 17 milhões de euros.