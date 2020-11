Contas ruinosas do Manchester United vêm a público antes do tempo

Foi o chamado 'erro de timing', mas suficientemente embaraçoso para causar danos no Manchester United. Os resultados financeiros dos red devils, que deviam ser apenas divulgados esta sexta-feira ao meio dia na Bolsa de Nova Iorque, foram libertados ontem por um... erro. Segundo o 'Daily Mail', a empresa Toppan Merril, consultora contratada pelo United para tratar do tema na bolsa norte-americana, realizou um teste ontem e, por lapso, deixou todas as contas visíveis mostrando, por sinal, que não virão tempos fáceis para o Manchester United.





Ed Woodward, vice-presidente executivo do Manchester United, já se pronunciou sobre os números: "Enquanto a pandemia de Covid-19 continua a provocar fortes perturbações, estamos otimistas que a recuperação e a fase de normalização está já no horizonte. A resiliência do clube e a nossa forte área comercial continua a melhorar e dá-nos a confiança numa abordagem para lá da pandemia, quer no relvado quer fora dele", assegurou.

O documento revelava uma queda de 20 por cento nas receitas no conjunto de julho, agosto e setembro para os 121 milhões de euros, quando comparados com os quase 151 milhões do ano passado. No entanto, há um sinal de 'esperança' com a renovação de contrato com três patrocinadores e o facto do comércio eletrónico do clube continuar a subir.