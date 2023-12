Continuam as más notícias para o Man. United: Rashford infetado com vírus altamente contagioso

O 'Daily Mail' avança, este sábado, que Marcus Rashford está em dúvida para o Liverpool-Manchester United de amanhã (16h30) uma vez que está infetado com um vírus altamente contagioso que causa, entre outros sintomas, vómitos, náuseas e diarreia.Segundo a mesma fonte, o internacional inglês foi infetado com o norovírus há alguns dias, razão pela qual falhou o encontro decisivo dos red devils na fase de grupos da Liga dos Campeões, em Old Trafford frente ao Bayern Munique (derrota por 1-0) , que ditou o adeus do emblema inglês às competições europeias.Ainda de acordo com o diário britânico, os médicos do Manchester United já autorizaram Rashford a regressar ao centro de treinos, uma vez que o vírus em questão é mais contagioso nas primeiras 24 a 72 horas. No entanto, a presença do jogador no treino deste sábado ainda não é certa - apesar de ter participado ontem, sexta-feira -, tal como a sua disponibilidade para o jogo de amanhã.Recorde-se que o Manchester United ocupa o 6.º lugar da Premier League à entrada para a 17.ª jornada, com 27 pontos. O Liverpool, que lidera a competição, tem mais 10 (37).