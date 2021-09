«Cristiano, marca tu!»: guarda-redes do Aston Villa provoca Ronaldo antes do falhanço de Bruno Fernandes

Bruno Fernandes falhou este sábado um penálti na derrota do Manchester United com o Aston Villa por 1-0. O médio português teve nos seus pés a oportunidade de igualar o encontro da sexta jornada, mas o seu remate foi parar à bancada, ficando assim consumada a primeira derrota do Manchester United na edição de 2021/22 da Premier League.





O guarda-redes do Aston Villa, Emiliano Martínez deu show antes e depois desse momento. Primeiro virou-se para Cristiano Ronaldo e provocou: "Cristiano marca tu... Marca tu!". Depois não resistiu ao desperdício de Bruno Fernandes e dançou... para os adeptos dos red devils.

Com Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes no onze, o Manchester United tentou, mas não conseguiu chegar com verdadeiro perigo à baliza do Aston Villa, que, numa primeira parte inspirada, até teve um punhado de boas ocasiões para desfazer a igualdade.

Após uns primeiros 45 minutos em que o equilíbrio foi a nota dominante - e que contaram com a 'contribuição' de Diogo Dalot, que substituiu o lesionado Luke Shaw aos 34 minutos -, os 'red devils' acumularam oportunidades falhadas, com Bruno Fernandes, autor de várias assistências, a ser um dos mais insatisfeitos.

Cavani entrou, aos 82 minutos, para formar dupla atacante com Ronaldo, mas o uruguaio acabaria por estar envolvido no golo dos visitantes, ao falhar a marcação a Kortney Hause, que, solto, marcou de cabeça na sequência de um canto e levou o Aston Villa ao sétimo lugar, com 10 pontos.

A primeira derrota do Manchester United no campeonato, e terceira nos últimos quatro encontros, foi também o primeiro jogo em branco de Cristiano Ronaldo desde que regressou a Old Trafford, com os 'red devils' a descerem à quarta posição da Premier League, com os mesmos 13 pontos de Liverpool, City e Chelsea.