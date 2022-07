Cristiano Ronaldo cada vez mais no... Man. United

O futuro de Cristiano Ronaldo parece apontar cada vez mais... para a permanência no Manchester United. Apesar da ausência da digressão na Tailândia, os responsáveis dos red devils insistem na posição pública de que Cristiano não está à venda e é esperado para se juntar à equipa. Também as recentes declarações do técnico Erik Ten Hag, que garantiu contar com o português, apontam para a continuidade no clube. Até porque algumas portas têm vindo a fechar-se. Ontem, o ‘Le Parisien’ deu conta de que o PSG rejeitou a oferta de Jorge Mendes para negociar o passe de CR7.