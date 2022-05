«Cristiano Ronaldo causa desunião e desarmonia. Quem o contratou é que tem culpa»

O Manchester United não realizou uma temporada dentro do que era esperado, tendo terminado em 6.º lugar na Premier League, e as críticas continuam, desta vez com Cristiano Ronaldo envolvido. O internacional português apontou 24 golos pelos red devils nesta temporada que marcou o seu regresso a Old Trafford, mas não convenceu John Barnes, antigo jogador do Liverpool, que diz mesmo que o avançado não se comportou como um líder e causou "desunião" no plantel."Ele causa desunião e desarmonia. Quando a bola não lhe chega, coloca as mãos no ar... isso é um grande exemplo, não é? Harmonia no Manchester United é um problema, e quem causa essa desarmonia? Ele age como 'se a culpa fosse dos outros. Eu estou a fazer o meu trabalho'", começou por referir o ex-internacional inglês a um podcast de final de temporada, citado pelo 'The Mirror'."Isso não é o que um líder faz, é o que alguém que pensa apenas em si mesmo faz. Os adeptos adoram-no e quando as coisas não acontecem da forma como ele quer diz... 'a culpa não é minha'. Isto não é uma equipa. Nós sabemos que faz as coisas bem, mas preferias que o Ronaldo marcasse 20 golos por temporada ou que o Manchester United terminasse melhor a temporada?", frisou John Barnes, falando nos casos de outros jogadores do plantel que diz terem sido prejudicados pelo português."Ronaldo prejudica outros jogadores. Rashford teria tido uma temporada melhor, [Bruno] Fernandes teria tido uma época melhor, [Jadon] Sancho teria tido uma temporada melhor. Quem contratou Ronaldo é que tem a culpa", sustentou.